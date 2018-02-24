نازحو تاورغاء بقرارة القطف ينظمون مظاهرة

نظم نازحو مدينة تاورغاء المقيمين في مخيم قرارة القطف شرقي بني وليد مظاهرة تطالب بتسهيل العودة إلى مدينتهم.

ورفع المهجرون لافتات تؤكد أن العودة لتاورغاء حق شرعي وان أهالي المدينة يقيمون في العراء منذ أكثر من 3 أسابيع.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين “عن قلقها إزاء محنة مئات العائلات الليبية التي منعتها المجموعات المسلحة من العودة إلى منازلها في مدينة تاورغاء والذين تقطعت بهم السبل وسط ظروف صعبة”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويي “ان سكان تاورغاء نزحوا “منذ عام 2011 حيث أُجبر السكان البالغ عددهم 40,000 شخص على المغادرة. ومنذ ذلك الوقت انتشروا في جميع أنحاء البلاد”.

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