مهندسو نظم المعلومات الجغرافية ينهون اجتماعاتهم بتونس بشأن إعمار سرت

اختتمت يوم أمس الجمعة، في تونس، اجتماعات فنية لمجموعة من المهندسين في مجال تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وبناء قواعد المعلومات للمناطق المتضررة ضمن خطة إعداد الرؤية الشاملة لإعمار سرت.

وحضر الاجتماعات، وفق بيانت تحصلت المتوسط على نسخة منه، هنية أبو خريص عضو المجلس البلدي سرت وعمار العباني مدير مكتب التخطيط والصديق بن اسماعيل مسؤول قطاع المرافق والمهندس أمحمد المعداني رئيس لجنة حصر الأضرار.

وتأتي الاجتماعات في إطار الاستفادة من خبرات المنظمات في الرصد السريع المتعدد القطاعات وتقييمات المدن والاستفادة من الخبرات الدولية في الرفع من كفاءة المهندسين وتطبيق النظم الحديثة في حصر وتقييم الأضرار.

ووفق البيان، تم إعداد مجموعة خرائط للمدينة موضحا عليها المناطق المتضررة والمرافق الإدارية والخدمية وشبكات المياه والكهرباء والمرافق التعليمية مما يساهم في بناء ودعم قواعد المعلومات.

