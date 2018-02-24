عائلات تاورغاء بقرارة القطف تناشد الحكومة إنهاء معاناتهم

قال عضو لجنة المصالحة بين تاورغاء ومصراته عبدالنبي بوعرابة، السبت، إن العائلات المقيمة في قرارة القطف خرجوا في مسيرة احتجاجية مطالبين الحكومة الليبية بسرعة العمل لإنهاء معاناتهم.

وأشار بوعرابة، في تصريح للرائد، إلى أن عددا من النساء والأطفال وذويهم خرجوا، الجمعة، مطالبين باتخاذ “قرار عاجل”؛ لعودتهم إلى مدينتهم، مضيفا أن الوضع في المخيم “على حالته”، ولا أنباء عن خطوات مطمئنة بخصوص تنفيذ اتفاق العودة.

يشار إلى أن أهالي تاورغاء المقيمين في قرارة القطف منذ مطلع فبراير ينتظرون اجتماع لجنتي عن تاورغاء ومصراته؛ لبحث آلية تنفيذ اتفاق العودة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية