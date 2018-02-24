الرئاسي يكلف الحاسي قنصلا عاما في الاسكندرية

خاطب وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، نظيره المصري بتكليف ليبيا لـ(عادل الحاسي)، قنصلا عاما في الأسكندرية خلفا لمحمد صالح الدرسي، والذي صدر قرار بتجريده من صفته الدبلوماسية ورفع الحصانة عنه.

وكشفت مصادر دبلوماسية، أن القائد الميداني السابق خلال أحداث فبراير 2011 “الحاسي” سيباشر مهامه بداية من يوم غد الأحد في مقر القنصلية العامة بالاسكندرية، معلنة بذلك أن التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الليبي في جمهورية مصر العربية أصبح واحدا.

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