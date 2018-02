بالصور.. تساقط الثلوج على مدينة زليتن

المتوسط:

شهدت مدينة زليتن صباح اليوم السبت، تساقط بعض الثلوج وهطول أمطار كثيفة، في الوقت الذي شهدت فيه عدد من المدن الليبية هطول أمطار كثيفة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وكان المركز أعلن عن تأثر مناطق شمال ووسط ليبيا بامتداد منخفض جوي يتحرك باتجاه المتوسط أمس الجمعة يعمل على تكاثر السحب على مناطق الشمال مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها رياح شمالية غربية نشطة مساء أمس على مناطق (الشمال والجنوب) الغربي مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على مناطق الجنوب.

