تعرض مدير مكتب القذافي لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج 24 فبراير 2018 (وال)- تعرض مدير مكتب القذافي بشير صالح بشير، لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا نُقل على إثرها إلى المستشفى وإدخاله لغرفة العمليات، هذا ولم ترد حتى اللحظة أخبار عن وضعه الصحي .

ويقيم صالح – المولود في 24 يوليو عام 1946 في بلدة تراغن، ببلدية مرزق في جنوب غرب ليبيا، في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج بصفة لاجئ منذ مغادرته فرنسا خلال الفترة ما بين دورتي الانتخابات الرّئاسيّة الفرنسيّة عام 2012، كما عمل صالح رئيساً للصندوق السّيادي اللّيبي . (وال – جوهانسبرج) س ع/ ر ت

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