اخبار ليبيا الان

تعرض مدير مكتب القذافي لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

جوهانسبرج 24 فبراير 2018 (وال)- تعرض مدير مكتب القذافي بشير صالح بشير، لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا نُقل على إثرها إلى المستشفى وإدخاله لغرفة العمليات، هذا ولم ترد حتى اللحظة أخبار عن وضعه الصحي .

ويقيم صالح – المولود في 24 يوليو عام 1946 في بلدة تراغن، ببلدية مرزق في جنوب غرب ليبيا، في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج بصفة لاجئ منذ مغادرته فرنسا خلال الفترة ما بين دورتي الانتخابات الرّئاسيّة الفرنسيّة عام 2012، كما عمل صالح رئيساً للصندوق السّيادي اللّيبي . (وال – جوهانسبرج) س ع/ ر ت

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك