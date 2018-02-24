المؤسسة الليبية للاستثمار تناقش مع البنك الدولي توظيف الأصول الليبية المجمدة

بحث المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود، مع فريق من خبراء البنك الدولي، توظيف الأصول الليبية المجمدة.

وتناول الاجتماع مناقشة خيارات إمكانية التعاون بين المؤسسة والبنك الدولي لتقديم مقترح تعديل لقرارات التجميد للأمم المتحدة بالشكل الذي يضمن توظيف الأموال المجمدة والغير مستثمره في استثمارات يمكن لها أن تدّر عوائد جيدة للمؤسسة وذلك من خلال إدارتها عن طريق البنك الدولي مقابل مصاريف إدارية.

يذكر أن البنك الدولي يعتبر مؤسسة لا تهدف للربحية بالتالي فانه سيقدم برامج تدريب وتطوير الكوادر الليبية بالمؤسسة مجانيه مقابل المصاريف الإدارية المستلمة ضمن برنامج RAMP.

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