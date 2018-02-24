من هي المرأة التي تم تقطيع أطرافها ورأسها في طرابلس؟

قال الصحفي الليبي محمد الراجحي، اليوم السبت إن الجثة التي تم العثور عليها مقطعة الأطراف ومفصولة الرأس داخل كيس، بالقرب من مقر جمعية الدعوة الإسلامية بالعاصمة طرابلس، تعود إلى سيدة تعمل في مكافحة المخدرات بقصر بن غشير تدعى (زينب علي انفيص) من مواليد 1969م.

وأضاف الراجحي أن زينب، تم خطفها بالقرب من مقر سكنها بالهضبة من قبل مسلحين، قبل أن يتم العثور عليها عندما خرج “كلب” يحمل يدها ويجرها ليكشف عن مكان وجود ما تبقى من الجثمان.

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