صنع الله يؤكد حرص المؤسسة الوطنية للنفط للتعاون مع توتال الفرنسية

أخبار ليبيا24

أكد رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حرص المؤسسة على مد جسور التعاون والاستثمار مع كافة الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا بشكل عام ومع شركة توتال بشكل خاص.

وقال صنع الله خلال لقاءه الخميس المدير الإقليمي لشركة توتال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستيفن ميشيل، إن المؤسسة وشركاتها يبذلون كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على مستوى الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن المؤسسة تسعى للعمل على تجنيب قطاع النفط أية خسائر في المستقبل معرباً عن أمله بالعمل سوياً مع الشركة وترحيبه بعودة الشركات الأجنبية من أجل استئناف نشاطها في ليبيا.

من جانبه، أكد ميشيل حرص شركة توتال على العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز التعاون في المستقبل.

واستعرض الجانبان العلاقات المشتركة بين المؤسسة وشركة توتال ، ومشاريع تطوير الحقول التي تقوم شركة مبروك للعمليات النفطية بتشغيلها.

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