خارجية الوفاق تسمي الترجمان مديرا لإدارة الشؤون الأوروبية

اصدر وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة قرارا بتسمية لؤي بهجت الترجمان مديرا لإدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني .

وترأس الترجمان مؤخرا فريق العمل المعني بملف الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية.

وعمل الترجمان مستشارا سياسيا بوزارة الخارجية ورئيس فريق العمل المعني بملف الهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المجتمع الدولي ورئيس قسم دول غرب أوروبا بإدارة الشؤون الأوروبية ورئيس قسم دول شمال أوروبا بإدارة الشؤون الأوروبية ومسؤول ملف إيطاليا بإدارة الشؤون الأوروبية.

وكان الترجمان مسؤول ملف المملكة المتحدة بإدارة الشؤون الأوروبية كما عمل مستشار سياسي بالسفارة الليبية روما وعضو في عدة لجان عمل سياسيوعضو الفريق الوطني لمكافحة الارهاب وعضو غرفة العمليات الليبية الايطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وعضو الغرفة الأمنية الليبية الإيطالية لمراقبة الحدود.

وتحصل الترجمان على بكالورويوس علوم سياسية ودبلوم دراسات عليا علوم سياسية .

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