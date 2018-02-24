اليوم العلمي حول الأمراض المستحدثة في قسم النساء والتوليد في طبي بنغازي

أخبار ليبيا24

أقيم في قاعة بنينا في مركز بنغازي الطبي الخميس اليوم العلمي بعنوان “الأمراض المستحدثة في قسم النساء والتوليد”.

وأفاد منسق اللجنة التنظيمة بالنشاط العلمي لقسم النساء والتوليد في مركز بنغازي الطبي الدكتور ميلاد القهواجي أعطيت محاضرات تثقيفية حول تطوير الأطباء والرفع من المستوى العلمي وكذلك هناك كتيب إرشادي اتفق عليه الأطباء لمعالجة المريضة.

وأضاف القهواجي أن المحاضرات التي خصصت لهذا البرنامج العلمي هي محاضرة عن استخدام الفيتامينات ومحاضرة عن الشق وطرق علاجها وكذلك محاضرة عن جديد منع التهابات الجروح .

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