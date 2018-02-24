البعثة الاممية تعلن التوصل لإتفاق مصالحة بين قبيلتي التبو والزوية

ليبيا – وقّع ممثلون عن قبيلتي التبو والزوية في منطقة الكفرة إتفاقاً للمصالحة وذلك عقب لقاء استمر يومين في تونس نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الإتفاق يحدد بحسب موقع البعثة الأممية المبادئ الرئيسية للمصالحة ومن بينها حرية التنقل والمساءلة الفردية عن الجرائم وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات دون تمييز كما استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.

وتم الإتفاق على تشكيل لجنة عليا للسلام والمصالحة في الكفرة بغضون شهر واحد على أن تكون جميع المكونات الاجتماعية في المنطقة ممثلة في هذه اللجنة حيث سيتم إختيار الممثلين عبر عملية تشاورية وبطريقة تتسم بالشفافية.

ودعا المشاركون إلى إنشاء قوة أمنية محايدة في الكفرة لحماية المؤسسات، مطالبين بتوفير الخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية للمنطقة.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعملان بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام على تقديم الدعم لمبادرات المصالحة هذه وذلك من خلال أنشطة بناء القدرات وتوفير الخبرة الفنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية