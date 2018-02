رئيس الوطنية للنفط يبحث مد جسور التعاون مع «توتال» للشرق الأوسط

المتوسط:

عقد المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط يوم أول أمس الخميس اجتماعاً مع ستيفن ميشيل المدير الإقليمي لشركة توتال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعرب صنع الله في مستهل الاجتماع عن سعادته بزيارة الوفد.

وأكد صنع الله حرص المؤسسة على مد جسور التعاون والاستثمار مع كافة الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا بشكل عام ومع شركة توتال بشكل خاص مشيراً في الوقت نفسه إلى عمق العلاقة بين المؤسستين.

وقال صنع الله إن المؤسسة وشركاتها يبذلون كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على مستوى الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط والغاز والعمل على تجنيب قطاع النفط أي خسائر في المستقبل معرباً عن أمله بالعمل سوياً مع الشركة وترحيبه بعودة الشركات الاجنبية من اجل استئناف نشاطها في ليبيا.

من جانبه، أكد ميشيل حرص شركة توتال على العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من اجل تذليل الصعوبات وتعزيز التعاون في المستقبل.

كما تناول الجانبان العلاقات المشتركة بين المؤسسة وشركة توتال، ومشاريع تطوير الحقول التي تقوم شركة مبروك للعمليات النفطية بتشغيلها.

حضر الاجتماع كل من أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة مدير عام الاستكشاف والإنتاج، والدكتور إبراهيم خلف الله مدير عام الشؤون القانونية، وفتحي مادي مدير ادارة الاستثمار وعادل جبريل المستشار القانوني للمؤسسة. وعن جانب الشركة، حضر الاجتماع كل من مدير عام شركة توتال فرع ليبيا جين دانيال بلاسكو و نائب مدير عام شركة توتال فرع ليبيا، أحمد بولسين، ومدير تطوير الأعمال بالشركة إيمانويل نحاس.

