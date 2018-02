الأرصاد: اعتدال بالنهار وانخفاض بالليل على أغلب أنحاء البلاد

المتوسط:

اعتدال فى درجات الحرارة خلال فترة النهار على أغلب مناطق ليبيا بينما تكون منخفضة وأثناء الليل والصباح الباكر، وتتراوح مابين (18-21) درجة مئوية على مناطق الشمال وما بين (22-27) درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب مع تكاثر للسحب من حين لآخر على أغلب مناطق ليبيا.

ومن المتوقع سقوط أمطار هده الليلة ويوم الغد على مناطق متفرقة مع انخفاض تدريجي وطفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الغد على مناطق غرب ليبيا ورياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

وإلى بيان بدرجات الحرارة اليوم السبت

