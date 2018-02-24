اجتماع في طرابلس بين إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة ومدير مكتبها في المنطقة الشرقية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الدكتور فيصل قرقاب، والمدير العام المهندس رجب بن رجب الاسبوع الماضي، اجتماعا بمقر الشركة في مدينة طرابلس، مع مدير مكتب الإدارة العامة للشركة القابضة بالمنطقة الشرقية المهندس أسامة الزواوي، تم خلاله الاطلاع علي سير العمل بمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية، واستعراض مجموعة من الخطط والمشاريع التي تم اعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة.

كما وتم أيضا التطرق إلى أهم التحديات التي تواجه عمل إدارات مكاتب وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة، ووضع التدابير اللازمة لمعالجتها .

حيث قدم المهندس أسامة الزواوي، مجموعة من المقترحات والخطط، لدعم عمل غرفة طوارئ قطاع الاتصالات بالمنطقة الشرقية، والتي من شأنها المساهمة في تذليل الصعاب اللوجستية والفنية التي تواجه فرق العمل بمختلف الشركات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا