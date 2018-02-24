الإنتربول يصدر مذكرة اعتقال الورفلي

أدرج الإنتربول الدولي اسم الضابط بالجيش الليبي محمود الورفلي على القائمة الحمراء للمطلوبين كمجرم حرب متورط في 7 قضايا تتعلق بالقتل.

وكان آمر المحاور في القوات الخاصة بمدينة بنغازي قد ظهر في مقاطع فيديو وهو يقوم بعمليات إعدام لأشخاص مكبلين ومعصومي الأعين رميا بالرصاص وتم على خلفيتها إيقافه عن العمل واستدعائه للتحقيقات من قبل القيادة العامة للجيش ليتم الإفراج عنه لاحقا.

ومن جهتها، لم تعلّق القيادة العامة للجيش الليبي على هذه المذكرة حتى الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُدرج فيها اسم الورفلي ضمن قوائم المطلوبين دولياً، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 15 أغسطس من العام الماضي، أمراً بالقبض عليه لمسؤوليته المدَّعى بها عن ارتكاب جرائم قتل باعتبارها جريمة حرب.

وقالت المحكمة الجنائية إن الورفلي، ارتكب بنفسه وأمر بارتكاب جرائم قتل، واعتبرتها “جريمة حرب” تضمن 7 حوادث وتشمل 33 شخصاً.

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