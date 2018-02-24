15 عام سجن لشرطي أمريكي حاول مساعدة “داعش”

أخبار ليبيا24

حكم على رجل شرطة سابق في شبكة خطوط مترو واشنطن أمس الجمعة بالسجن لمدة 15 عاما لمحاولته تقديم دعم لتنظيم “داعش” الإرهابي.

ووجد نيكولاس يونج 38 عاما متحول للإسلام من مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا مذنبا في اتهامات توفير مواد دعم لمنظمة إرهابية أجنبية وتعطيل العدالة.

وذكرت وزارة العدل الجمعة أن يونج وهو أول رجل شرطة أمريكي يدان في قضة تتعلق بالإرهاب قد حاول تقديم المساعدة لتنظيم الدولة الإرهابي من خلال إرسال أكواد بطاقات معايدة كان يعتقد أنها ستسمح لمسؤولي التجنيد بالتنظيم أن يتواصلوا بشكل آمن مع المجندين المحتملين.

وأضافت الوزارة أن الشرطي السابق سعى أيضا إلى تعطيل إجراءات هيأة محلفين كبرى عبر إرسال رسالة نصية إلى مخبر سري تُعرف هويته بالأحرف “سي إتش إس” من أجل أن يبدو الأمر وكأنه قضى إجازة في تركيا بدلا – كما يعتقد يونج – من أنه منضم للدولة الإسلامية.

وتم الإيقاع بيونج في عملية إرهابية وهمية بعدما أصبحت السلطات الأمريكية على دراية بنشاطاته لأربع سنوات مضت، ودافع عن نفسه طوال المحاكمة بأنه ليس من المؤيدين لتنظيم الدولة الإرهابية.

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