الأرصاد: رياح وأمطار متفرقة ليومين

يستعرض لكم موقع قناة (218) حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم السبت الموافق 24 فبراير، علمًا أن نشرة الطقس منقولة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، وهذه التفاصيل:

– الشمال الغربي

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة هذه الليلة ويوم الغد والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد ظهر يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (18-22) درجة مئوية وتسجل انخفاض تدريجي وطفيف بداية من يوم الغد.

– الشمال الشرقي

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد مع سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول تدريجيا يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على الخليج وسهل بنغازي مثيرة للأتربة والغبار مع هبوط الرؤية الأفقية على بنغازى تتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القـصوى تتراوح مابين (19-24) درجة ولا تتجاوز (15) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

– الجنوب الغربي

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة من مساء اليوم والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية فغربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مما تسبب هبوط نسبي فى الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (22-27) درجة مئوية.

– الجنوب الشرقي

الكفرة – تازربو – السرير

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر يوم الغد واحتمال سقوط أمطار متفرقة على السرير وتازربو والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-27) درجة مئوية.

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