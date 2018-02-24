فينجر يقلل من إنجازات جوارديولا

رفض المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني للآرسنال، الاعتراف بمساهمة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في تطوير كرة القدم في العقد الأخير، وذلك قبل صدام المدفعجية مع السيتي غدًا الأحد، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ويمبلي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وحقق جوارديولا نجاحات كبيرة في مسيرته التدريبية مع كل من برشلونة وبايرن ميونيخ وأبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، إلا أن فينجر رفض فكرة تطوير جوارديولا للمرة، مشيرًا إلى أن برشلونة لا يزال النادي الأفضل في العالم بعد رحيله بسنوات.

وأضاف فينجر أنه يجب الاعتراف بأن كرة القدم الحديثة تغيرت من خلال التعاقد مع أفضل اللاعبين في عدد محدود للغاية من الأندية، مشيرًا إلى أن المدربين يضعون فلسفتهم في المباريات إلا أن اللعبة تعتمد بشكل أساسي على اللاعبين الذين باتت أهميتهم تزداد بشكل أكبر عن كان يحدث في السابق.

وتمكن آرسنال من التتويج بالألقاب في المواسم الأربعة الماضية من خلال التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عامي 2014 و2015 و2017 والدرع الخيرية عامي 2014 و2015.

وعن المباراة النهائية قال فينجر إنه عندما يقطع الفريق مشوارًا طويلًا ويصل إلى المباراة النهائية فأنه لا يريد الخسارة ويرغب في تحقيق الفوز، إلا أن الجميع يرشحون مانشستر سيتي للتتويج باللقب نظرًا لسيطرتهم التامة على الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأوضح فينجر أن الفريقان تواجها في نصف العام الماضي من كأس الاتحاد وكانت الترشيحات تنصب أيضًا لصالح السيتي إلا أن فريقه فاز في النهاية بنتيجة 2-1، ولذلك يؤمن كثيرًا في جودة لاعبيه وقدرتهم على الظفر باللقب.

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