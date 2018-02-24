أعلن رئيس مركز شرطة قرنادة، التابع لمديرية أمن شحات، المقدم عبدالعليم المبروك، أمس، عن خطة لتأمين المساجد والمرافق الحيوية بمنطقة قرنادة شرق البلاد.

وأشار المبروك في تصريح خاص إلى أن الخطة أعدت لتستمر طيلة فترة حالة الطوارئ، وتهدف إلى انتشار أفراد الأمن بالمساجد أثناء صلاة الجمعة، وحول كافة المرافق الحيوية بالمنطقة . مضيفا أن الخطة ستستبدل بخطة أخرى، في حالة صدور تعليمات جديدة من مدير أمن شحات، العقيد دكتور محمد فرج.

يشار إلى أن مديرية أمن شحات، أعلنت الاستنفار الأمني، ونشر دورياتها علي مداخل ومخارج البلدية منذ الثاني عشر من فبراير الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا