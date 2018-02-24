بيونج تشانج| أول ذهبية لروسيا.. وألمانيا تعزز رقمها القياسي من الميداليات

حصلت النرويج، على برونزية منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية، اليوم السبت، لترفع رصيدها إلى 38 ميدالية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة بكوريا الجنوبية (بيونج تشانج 2018)، ، وهي أكبر حصيلة ميداليات لدولة، في دورة ألعاب شتوية واحدة، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز.

وكان الرقم القياسي السابق، من نصيب الولايات المتحدة، عندما نالت 37 ميدالية في نسخة فانكوفر 2010، لكن تفوق النرويج في الزمن على فرنسا، في منافسات التزلج على المنحدرات الثلجية، سمح لها بكسر الرقم القياسي.

وحصلت النرويج حتى الآن، على 13 ميدالية ذهبية و14 فضية و11 برونزية.

نويس يحرز ذهبية التزلج السريع

وتوج الهولندي كيلد نويس، بالميدالية الذهبية لسباق التزلج السريع، لمسافة ألف متر للرجال، وأنهى نويس، السباق في المركز الأول، مسجلا دقيقة واحدة و7.95 ثانية، متفوقا على النرويجي هافارد لورينتزتن، الذي حصد الفضية.

وجاء الكوري الجنوبي كيم تاي يون، في المركز الثالث، لينتزع الميدالية البرونزية، علما بأنه كان متصدرا لوقت قصير خلال السباق.

سيروا تحرز ذهبية التزلج الحر

وتوجت الكندية كيلسي سيروا، بالميدالية الذهبية لمسابقة سكي كروس، ضمن منافسات التزلج الحر للسيدات، واحتلت بريتاني فيلان، المركز الثاني لتحرز الفضية، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب السويسرية فاني سميث.

وحافظت سيروا، الفائزة بالفضية قبل 4 أعوام في أولمبياد سوتشي 2014، على تقدمها منذ بداية منافسات النهاية، لتحتل المركز الأول وتفوز بالذهبية.

زاجيتوفا تحرز أول ذهبية لروسيا

توجت الروسية ألينا زاجيتوفا صاحبة الـ15عاما، بالميدالية الذهبية لمسابقة التزلج الفني للسيدات، لتكون الذهبية الأولى للرياضيين الروس المشاركين في الأولمبياد كرياضيين مستقلين.

وجاءت الروسية الأخرى يفجينيا ميدفيديفا صاحبة الـ18عاما، بطلة العالم مرتين، في المركز الثاني لتحرز الفضية وتلتها الكندية كاتلين أوسموند في المركز الثالث لتنتزع الميدالية البرونزية.

وحصدت زاجيتوفا، بطلة أوروبا، إجمالي 239.57 نقطة مقابل 238.26 نقطة لميدفيديفا و231.02 نقطة لأوسموند، وأضافت زاجيتوفا وميدفيديفا ميداليتيهما إلى الميدالية الفضية التي أحرزتاها في مسابقة التزلج الفني للفرق، بينما أضافت أوسموند البرونزية إلى الذهبية التي توجت بها مع الفريق الكندي.

وباتت زاجيتوفا البالغة من العمر 15 عامًا و281 يوما، ثاني أصغر لاعبة تتوج بالذهبية الأولمبية في التزلج الفني، بعد الأمريكية تارا ليبينسكي التي فازت بالذهبية في 1998 عندما كان عمرها 15 عاما و255 يوما.

فوز ألمانيا بسباق التزلج الشمالي

وأحرزت ألمانيا الميدالية الذهبية لسباق التزلج الشمالي المركب للفرق، وعززت ألمانيا رقمها القياسي من الميداليات في بيونج تشانج بإجمالي 13 ميدالية ذهبية.

ونجح الرباعي المكون من فينسينز جيجر وفابيان ريسله وإيريك فرينزل ويهانيس ريدزيك في الفوز بسباق اختراق الضاحية لمسافة 4×5 كيلومترا في 46 دقيقة و9.8 ثانية.

وحصد الفريق النرويجي الميدالية الفضية بفارق 52.7 ثانية عن ألمانيا فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الفريق النمساوي بفارق دقيقة واحدة و07.8 ثانية عن ألمانيا.

وكان أفضل إنجاز سابق لألمانيا يتمثل في الفوز بـ12 ميدالية ذهبية في نسختي 1998 و2002 من الأولمبياد الشتوي.

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