مجهولون يحاولون سرقة الأسلاك بالقضامة و«فنيو الكهرباء» يصلحون الشبكة

أعلن مدير دائرة توزيع الأصابعة المهندس «جلال التواتي» بشركة الكهرباء، أن خط الضوة من محطة كهرباء القضامة لمحاولة سرقة الأسلاك بمنطقة القضامة من قبل مجهولين، كاشفًا أنه بعد تلقّي فني الكهرباء المناوب بالمحطة بلاغاً من قِبل أهالي المدينة يُفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن منازلَهم ، سارع فنيي الكهرباء بتتبع الخط المغذي لتلك الأحياء ليكتشف تعرض خط 11 لمحاولة سرقة الأسلاك.

وأضاف التواتي، في تصريحات صحفية أن عدداً من المخربين حاولوا قطعِ الأسلاكِ النحاسيةِ التي تغذي خط الضوة في منطقة القضامة بهدف السرقة إلا أنها باءت بالفشل وربما تعرض أحد السارقين لإصابة أثناء القيام بأعمال السرقة فلاذوا بالفرار وتركوا بعض المعدات المستعملة في عملية السرقة.

