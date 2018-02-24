لافروف: الناتو لم يحمي ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها في جامعة بلغراد إن حلف الناتو لم ينجح في محاربة الإرهاب في ليبيا.

وقال لافروف إن الخطوات التي تقوم بها دول الحلف في ليبيا، إلى جانب تحركات باقي دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتدخلها في الشأن الليبي تسبب في خلق بيئة أفضل للإرهابيين والمتطرفين.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن تنامي الإرهاب في ليبيا جاء نتيجة الفجوة التي أحدثتها دول حلف الناتو وغيرها، التي ساهمت في إثارة الفوضى.

ولفت سيرجي خلال كلمته إلى مخاوف انتقال عدوى الإرهاب إلى دول أخرى عن طريق ليبيا التي تجعل من القضاء عليهم في أسرع وقت ممكن أمراً ضرورياً وحتمياً.

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