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لافروف: الناتو لم يحمي ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة ألقاها في جامعة بلغراد إن حلف الناتو لم ينجح في محاربة الإرهاب في ليبيا.

وقال لافروف إن الخطوات التي تقوم بها دول الحلف في ليبيا، إلى جانب تحركات باقي دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتدخلها في الشأن الليبي تسبب في خلق بيئة أفضل للإرهابيين والمتطرفين.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن تنامي الإرهاب في ليبيا جاء نتيجة الفجوة التي أحدثتها دول حلف الناتو وغيرها، التي ساهمت في إثارة الفوضى.

ولفت سيرجي خلال كلمته إلى مخاوف انتقال عدوى الإرهاب إلى دول أخرى عن طريق ليبيا التي تجعل من القضاء عليهم في أسرع وقت ممكن أمراً ضرورياً وحتمياً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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