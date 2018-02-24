يتبع .. ملابسات محاولة اغتيال مدير مكتب القذافي بشير صالح في جنوب أفريقيا

جوهانسبرج 24 فبراير 2018 (وال)- تعرض مدير مكتب القذافي بشير صالح بشير لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا برصاص مسلحين نقل على إثرها للمستشفى .

ونقلت صحيفة المرصد – عن مصادر مقربة من عائلة بشير – قولهم إن “مسلحين فتحوا النار عليه قرب منزله، وأصابوه بأعيرة نارية ولاذوا بالفرار فيما قامت الشرطة بتطويق المكان” .

وأضافت المصادر ذاتها أن بشير نُقل إلى المستشفى بعد إصابته فى حادث الذي لم تتضح ملابسته؛ إن كانت محاولة اغتيال لدوافع سياسية أو جريمة جنائية، فى المدينة التي تُعاني من انتشار نسبة الجريمة المنظمة .

وذكرت المصادر ذاتها أن صالح أصيب بطلقتين واحدة فى الصدر والأخرى فى الجزء الأسفل من جسده، ما دفع الأطباء إلى إخضاعه لعملية جراحية فور نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة .

ويقيم صالح – المولود في 24 يوليو 1946 في بلدة تراغن ببلدية مرزق في جنوب غرب ليبيا، في العاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج بصفة لاجئ، منذ مغادرته فرنسا خلال الفترة ما بين دورتي الانتخابات الرّئاسيّة الفرنسيّة عام 2012، كما عمل صالح رئيساً للصندوق السّيادي اللّيبي . (وال- جوهانسبرج) س ع/ ر ت

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