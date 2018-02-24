تأمين المساجد والمرافق الحيوية بمنطقة قارنادة

قرنادة 24 فبراير 2018 (وال)- كشف رئيس مركز شرطة قرنادة التابع لمديرية أمن شحات الجمعة، عن خطة لتأمين المساجد والمرافق الحيوية بمنطقة قارنادة شرقي ليبيا .

وأشار المقدم عبد العليم المبروك إلى أن الخطة أعدت لتستمر طيلة فترة حالة الطوارئ في البلاد، وتهدف لانتشار أفراد الأمن أمام المساجد أثناء صلاة الجمعة، وحول كافة المرافق الحيوية بالمنطقة .

وأضاف المقدم عبد العليم المبروك أن الخطة ستستبدل بخطة أخرى، حال صدور تعليمات جديدة من مدير أمن شحات عقيد الدكتور محمد فرج، متضمنةً ضبط بائعي الخمور والأسلحة في البيضاء، لمنع حدوث أي إشكاليات أو جرائم في حدود المركز .

يُشار إلى أن مدير أمن شحات كان قد أعلن رفع درجة الأمن، ونشر دوريات على مداخل ومخارج البلدية في 12 فبراير الحالي . (وال- قرنادة) ع م/ر ت

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