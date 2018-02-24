اجتماع لبحث خطة عمل الشركة الليبية للبريد والاتصالات

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب، والمدير العام رجب بن رجب اجتماعا بمقر الشركة بمدينة طرابلس مع مدير مكتب الإدارة العامة للشركة القابضة بالمنطقة الشرقية أسامة الزواوي.

وبحث المشاركون في الاجتماع سير العمل بمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية واستعرضوا مجموعة من الخطط والمشاريع التي تم اعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة.

وتم أيضاً التطرق إلى أهم التحديات التي تواجه عمل إدارات مكاتب وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة ووضع التدابير اللازمة لمعالجتها، حيث قدم الزواوي مجموعة من المقترحات والخطط لدعم عمل غرفة طوارئ قطاع الاتصالات بالمنطقة الشرقية والتي من شأنها المساهمة في تذليل الصعاب اللوجستية والفنية التي تواجه فرق العمل بمختلف الشركات.

يأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وضعتها إدارة الشركة لضمان تكاتف وتوحيد الجهود لاستئناف تنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات المهمة التي ستساهم وبشكل كبير في الرفع من جودة الخدمة ومن كفاءة موظفي قطاع الاتصالات.

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