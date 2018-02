استنفار أمني لتأمين المساجد بمنطقة قرنادة في «شحات»

المتوسط:

صرّح رئيس مركز شرطة قرنادة، التابع لمديرية أمن شحات، المقدم عبد العليم المبروك، عن وجود استنفار أمني وخطة أمنية لتأمين المساجد والمرافق الحيوية بمنطقة قرنادة شرق البلاد.

وأوضح المبروك في تصريحات صحفية أن الخطة أعدت لتستمر طيلة فترة حالة الطوارئ، وتهدف إلى انتشار أفراد الأمن بالمساجد أثناء صلاة الجمعة، وحول كافة المرافق الحيوية بالمنطقة.

وتابع رئيس مركز شرطة قرنادة: إن الخطة ستستبدل بخطة أخرى، في حالة صدور تعليمات جديدة من مدير أمن شحات، العقيد دكتور محمد فرج.

