رماية عشوائية تصيب مريضة داخل المركز الطبي بسبها

تعرضت سيدة تبلغ من العمر 60 عاما بسبب دخولها للايواء بقسم الباطنية بمركز سبها الطبي وهي تعانى من مرض الفشل الكلوي ومرض السكر لإصابة بيدها جراء طلقة نارية من خارج المركز نتيجة الإشتباكات الإخيرة بالقرب من المركز نقلت على اثرها الي قسم الطواري والجراحة واجريت لها عملية جراحية .

واكد المتحدث الإعلامي بالمركز اسامة الوافي، أن المركز يعاني من خروقات امنية تتسبب في فزع للمرضى والاطقم الطبية.

واشار الوافي، إلى أن مواطنين يدخلون مع مرضاهم بالأسلحة داخل المركز الطبي وأحيانا يقومون بالرماية العشوائية داخل اسوار المركز.

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