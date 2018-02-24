تركيا: مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا

أكد المبعوث الخاص للرئيس التركي أمر الله إيشلار، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيلتقي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الاثنين القادم في اسطنبول.

وقال إيشلار خلال المؤتمر الليبي التركي للتنمية والاستثمار في مدينة اسطنبول التركية إنهم ينتظرون افتتاح مطار طرابلس العالمي حتى تبدأ الرحلات المباشرة من الخطوط التركية بين البلدين.

من جانبه قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن انقرة مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، مبينا أنه يمكن للحكومة الليبية أن تقدر الأولويات في المشاريع التي تود استكمالها.

وأضاف انه جرى تشكيل لجنة مع حكومة الوفاق للنظر في المشاريع غير المستكملة في ليبيا والوقوف على الأضرار التي تعرضت لها الشركات التركية معربا عن تطلع بلاده لتحقيق التكامل مع ليبيا في مجال البنية التحتية والاستثمار والصناعة.

وكان وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة شدد على ضرورة عودة الشركات التركية إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة.

وتبلغ قيمة العقود المبرمة بين الحكومة الليبية والشركات التركية ما يقارب العشرين مليار دولار حتى عام 2010 والتي تشمل عقود توريدات ومقاولات وإنشاءات في كافة مجالات التنمية و العمران.

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