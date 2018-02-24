ليبيا_الآن | حسمت نتيجة التعادل السلبي 0 -0 نتيجة مباراة الجوار بين فريقي الأ…

#ليبيا_الآن | حسمت نتيجة التعادل السلبي 0 -0 نتيجة مباراة الجوار بين فريقي الأهلي #طرابلس وفريق المدينة على صعيد منافسات فرق المجموعة الرابعة في الجولة الثانية من إياب بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، والتي احتضنها ملعب طرابلس الدولي.







