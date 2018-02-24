فرسان جنزور: الرئاسي “هرب”

أعلنت كتيبة فرسان جنزور حالة الاستنفار والتشديد الأمني على كافة البوابات الأمنية المنتشرة حول المنطقة، وتعزيز عمليات التفتيش على مداخل ومخارج البلدية، نتيجة تعرّض الطريق الساحلي في منطقة الماية إلى هجوم من قبل مجموعات مسلحة.

وأعلنت الكتيبة عن إغلاق الطريق الساحلي من منطقة صياد عقب الهجوم الذي تسبب في تهديد سلامة المواطنين بالمنطقة.

وذكرت الكتيبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن السبب الرئيس وراء ذلك تقاعس أجهزة الدولة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحرس الرئاسي الذي قالت بأنه هرب وانسحب ولم يقم بتنفيذ المهام الموكلة إليه بتأمين الطريق الساحلي.

وكانت جنزور قد تعرضت في وقت سابق لاستهداف واعتداء مباشر بالرماية علي البوابات الأمنية ومحطة كهرباء غرب طرابلس مما تسبب في مقتل شخصين أثناء الاشتباكات.

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