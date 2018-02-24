ديوان المحاسبة ينفي الإشاعات المتعلقة بإيقافه للإعتمادات المستندية

ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يوم الخميس الماضي إجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ الإعتمادات المستندية .

وأوضح شكشك بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن التحديات التي يواجهها ديوان المحاسبة تتزايد يوم بعد يوم وأن المهام الملقاة على عاتق أعضائه كبيرة، مؤكداً على أهمية عمل هذه اللجنة في محاربة الفساد ونهب ثروات البلاد من قبل من وصفهم بـ”دواعش المال” العام .

كما تم خلال الإجتماع إستعراض ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار وصفها بـ”المظللة للرأي العام” وما يبث من إشاعات حول إيقاف تنفيذ الاعتمادات المستندية من قبل ديوان المحاسبة.

وأكد المجتمعون على إعتماد مبدأ الشفافية في نشر ما تتوصل اليه اللجنة من نتائج من خلال فحص ومراجعة الاعتمادات المستندية للرأي العام بالإضافة لتوفير كافة الامكانيات البشرية والمادية لعمل اللجنة حتى تتمكن من إنجاز مهامها على اكمل وجه.

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