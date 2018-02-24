فرسان جنزور: إغلاق الطريق مستمر حتى عودة الحرس الرئاسي

قال آمر السرية 17 بكتيبة فرسان جنزور طارق بزع، إن الكتيبة أغلقت الطريق الساحلي؛ احتجاجا على مغادرة الحرس الرئاسي لمواقع على الطريق الساحلي المتفق سابقا على تأمينهم لها.

واشترط بزع، في تصريح للرائد، السبت، لفتح الطريق الساحلي من جديد، عودة أجهزة الدولة ممثلة في الحرس الرئاسي إلى مواقعها، مضيفا أن الكتيبة “تخلي مسؤوليتها عما يتعرض له عابرو الطرق الفرعية”، وفق قوله.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بصفته القائد الأعلى للجيش كلّف في، نوفمبر من العام المنصرم، جهاز الحرس الرئاسي بتأمين الطريق الساحلي.

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