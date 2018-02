«مالية الوفاق»: انخفاض معدل الإنفاق العام بقيمة 5 مليارات دينار في 2017

المتوسط:

ذكرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، أن معدل الإنفاق العام خلال العام المالي 2017، انخفض إلى 32 مليار دينار، مقارنة بـ37 مليارا خلال العام السابق، وفق الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة لتكون منهاج عمل لها، مع الحفاظ على تدفق الباب الأول بشكل إنسيابي لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، وتسييل الباب الثاني للقطعات بما يكفل تقديم الخدمات المناطة بها بشكل جيد.

وأكدت مالية الوفاق في بيان لها تحصلت «المتوسط» على نسخة منه، سننشره لاحقًأ كاملًا، أنها تعتزم تسييل مخصصات الرواتب وما في حكمها لكافة قطاعات الدولة، الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

