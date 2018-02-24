زيادة السعه السريرية لقسم النساء والتوليد بمركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا24

أفادت رئيس قسم النساء والتوليد في مركز بنغازي الطبي “فوزية الشريف أن هناك اهتماما بزيادة السعه السريرية لقسم النساء والحوامل من قبل ادارة المركز الطبي والقسم.

وأضافت الشريف أنه تم تجهيز قسم الحوامل حيث يشمل 4 غرف وكذلك يحتوي على عدد 8 أسرة، بالإضافة إلى طاقم التمريض والمعاون الصحي المتواجدين لخدمة المريضة داخل القسم.

وأوضحت رئيس القسم أن المركز يعتبر هو الوحيد الذي يسعي لتقديم الخدمه الطبية المتميزة حيث كان الهدف من زيادة السعة السريرية ناتج عن ازدحام الحالات التي تفوق عدد الأسرة الموجودة في قسم النساء، لافتة إلى أن السعة السريرية السابقة كانت 27 وحالياً 35 سرير.

وأضافت الشريف”نحن بصدد البدء في العمل الجاد بزيادة السعى السريرية لباقي الأقسام الأخرى وإعادة تفعيل عيادة أمراض النساء في القريب العاجل في مركز بنغازي الطبي”.

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