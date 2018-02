المتوسط:

تمكن أفراد مركز شرطة شحات بالتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية من ضبط ملابس عسكرية تباع في سوق الجمعة الشعبي بالبلدية.

وشنّ أفراد الأمن حملة على ما يعرف بسوق الجمعة الشعبي بعد ورود بلاغ ببيع ملابس عسكرية وأسلحة من أحد المواطنين، وتم ضبط بعض الباعة داخل السوق وبحوزتهم الملابس العسكرية والشرطية تباع دون ترخيص.

يأتي ذلك في تنفيذ خطة قد أعدت مسبقا متضمنةً ضبط الخمور والأسلحة البيضاء لمنع حدوث أي إشكاليات أو جرائم في حدود المركز.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post بالصور.. ضبط ملابس عسكرية بأسواق «شحات» والأمن يستعد لملاحقة «الخمور» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية