تعرف على خطة أمن قرنادة لتأمين مساجد المنطقة

كشف رئيس مركز شرطة قرنادة التابع لمديرية أمن شحات المقدم عبد العليم المبروك، عن خطة لتأمين المساجد والمرافق الحيوية بمنطقة قرنادة شرقي ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المبروك، قوله إن الخطة تقضي بانتشار أفراد الأمن أمام المساجد أثناء صلاة الجمعة، وحول كافة المرافق الحيوية بالمنطقة مبينا أنها تتواصل طيلة فترة حالة الطوارئ في البلاد.

وأضاف المبروك أن الخطة تتضمن ضبط بائعي الخمور والأسلحة في البيضاء، لمنع حدوث أي إشكاليات أو جرائم في حدود المركز مشيرا إلى أن الخطة قد تستبدل بأخرى حال صدور تعليمات جديدة من مدير أمن شحات عقيد محمد فرج.

وكان مدير أمن شحات أعلن في 12 فبراير الجاري رفع درجة الأمن، ونشر دوريات على مداخل ومخارج البلدية.

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