ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 فبراير 2018 الساعة 12:55 ظهرا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 5.950 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.318 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.316 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.336 دينار ليبي

الدينار الاردني : 8.390 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.571 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.342 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا