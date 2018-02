المتوسط:

أعلنت عائلة رئيس محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار سابقا، ومدير مكتب القذافي بشير صالح، تعرضه لمحاولة اغتيال في جنوب إفريقيا.

وحسبما غرد بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فإن عائلة صالح أفادت تعرضه لمحاولة اغتيال بإطلاق الرصاص عليه في جنوب إفريقيا. مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة.

