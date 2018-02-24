المبروك يرفض التسليم للمجلس المكلف من حكومة الوفاق

رفض رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى سامي المبروك، التسليم للمجلس الجديد، المكلف من المؤسسة الليبية للاستثمار، التابع لحكومة الوفاق .

واستند المبروك في قراره، على رسالة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بـعدم التسليم لأي كان، إلى حين تكليف حكومة جديدة منتخبة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت كتابا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، موجها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود، طالبت فيه الرقابة من المؤسسة، استئناف عملية إتمام التسليم بين رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى السابق سامي المبروك، ورئيس المجلس الجديد، عاطف البحري.

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