قتيلان وجريح في هجوم على البوابة الأمنية الرابطة بين أم الأرانب وسبها

أكد الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة بحوض مرزق، المقدم محمد جابر، سقوط قتيلين، وجريح واحد في صفوف عناصر كتيبة شهداء أم الأرانب، في الساعات الأولى من هذا اليوم، جراء هجوم مسلح استهدف بوابة السدرة، بالطريق الرابط بين منطقة أم الأرانب ومدينة سبها.

وأوضح جابر في تصريح لقناة ليبيا، أن الهجوم تم بواسطة سيارتي دفع رباعي فيهما أربعة أشخاص، مضيفا أنه تم قتل اثنين من المهاجمين، في حين لاذ اثنان منهما بالفرار إلى مقر الشركة التركية المحاذي للبوابة.

هذا وأشار جابر إلى أنه تم تطويق مقر الشركة التركية بالكامل، حتى تسلم العناصر الفارة نفسها إلى افراد القوة الأمنية.

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