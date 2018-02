النصّ الكامل لبيان «مالية الوفاق» ردًا على اتهامات رئيس «الوطنية للنفط»

المتوسط:

أصدرت وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، بيانًا، للرد على ما أسمته بالأنباء المغلوطة التي يتداولها بعض المسؤولين والشخصيات العامة من نقل أخبار تتعلق السياسات المالية،

تجدر الإشارة إلى الوطنية للنفط حذرت وزارة المالية، من عدم صرف ميزانيتها لهذا العام في منشور لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، قائلة: «أي تلكؤ من قبل وزارة المالية لصرف ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط لسنة 2018 في المواعيد المحددة سيعطي إشارة واضحة للشعب الليبي أن وزارة المالية لا تريد لإنتاج ليبيا النفطي أن يتعافى ،وعندها لا يجب علينا أن نبحث عن الأسباب».

وإلى نصّ بيان وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق..

تتابع وزارة المالية عن كثب ما يتداوله بعض المسؤولين والشخصيات العامة من نقل أخبار تتعلق السياسات المالية، وما يدعو للأسف أن جل ما يتداول هو كلام مرسل بعيد عن الحقيقة، ونتحن لا نعلم أهداف من يتداول هذه الاخبار المضلة، وفي الوقثت الذي آثرت فيه وزارة المالية الابتعاد الابتعاد عن المناكفات والتجاذبات السياسية وأن ترسم لنفسها خطاً فنيا للعمل يساهم في رفع معاناة المواطن والحفاظ على أصول وأموال الوطن.

وبهذا فإننا إرساءً لمبدأ الشفافية فإننا نستعرض عليكم بالأرقام ما قامت به وزارة المالية فيما يتعلق بالرد على بعض الاخبار المتداولة هذه الأيام، إنطلاقاً من إيمان الوزارة بأن مصدر الدخل الوحيد حالياً لتغطية نفقات الموازنة العامة هو الدخل العائد من مبيعات النفط، لذا أولت الوزارة اهتماما خاصا بهذا القطاع ومنحه الأولوية في تسييل مخصصاته المالية المقررة وذلك وفقاً للسياق التالي :

1* تم إحالة دعم المحروقات بمبلغ 700 مليون دينار لشهري يناير وفبراير أى بواقع 350 مليون دولار لكل شهر للعام 2018.

2* تم إحالة مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط عن الباب التالي بمبلغ 134 مليون دينار من شهر يناير 2018م والأسبوع القادم سيتم إحالة مخصصات شهر فبراير 2018 م.

والجدير بالذكر أن الجهة الوحيدة التي تم إحالة مخصصات الباب الثاني لها حتى تاريخه هي المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا من باب إيلاء وزارة المالية الاهتمام والخصوصية لهذا القطاع.

أمام فيما يتعلق بالباب الثالث فذلك شأن أصيل لوزارة التخطيط ووزارة المالية لم تتلقى أية تفويضات تخص المؤسسة الوطنية للنفط من هذا الباب وووفقا للغة الأرقام المشار إليها أعلاه تكون الحقيقة ساطعة سطوع الشمس.

وفيما يخص صرف الباب الأول (المرتبات وما في حكمها) فإن وزارة المالية تعتزم مباشرة تسييل الباب الأول لكافة قطاعات الدولة اعتبارا من الأسبوع الأول ممن شهر مارس المقبل.

وفي هذا الصدد نحث المؤسسة الوطنية للنفط للتواصل المباشر مع وزارة المالية والإنصياع لأحكام القانون المالى للدولة وتعديلاته، وذلك بعرض تقارير مصروفاتها وإيرداتها بشكل دوري تأكيدا لمبدأ الشفافية.

أما فيما يتعلق بإهدار المال العام بمناسبة الاحتفالات بالعيد السابع لثورة السابع عشر من فبراير والتضخيم الإعلامى الذي تم تناول هذا الخبر به والإفتراء والتضليل لقيمة المبالغ المنفقة، فإننا نضع بين أيديكم الحقيقة المدعمة بالمستندات والسجلات المالية والحسابات المصرفية.

حيث أصر المجلس الرئاسي كتابة رقم (3/ 425) المؤرخ في 1/2/ 2018 و الموجه لوزير المالية المفوض بتحويل مبلغ 1.555.000 دينار، مليون و خمسمائة وخمسة وخمسون دينار ليبي، من بند المصروفات لصالح بلدية طرابلس دعما للجنة العليا للاحتفالات وهذه هي القيمة الوحيدة التي انفقت من قبل وزارة المالية.

وعلى الجميع ان يضع مقارنة ما كان ينفق سابقا في مثل هذه الاحتفالات وما انفق هذا العام.

نحن كوزارة المالية أعلنا مرارا وتكرارا باننا من باب المسؤولية الوطنية الملقاة على اعناقنا ووضعنا منهجية علمية تخصصية لخط سير الوزارة، ألا وهى الانفاق وفقا لسلم الأولويات ومبدأ الأهمية النسبية لبنود النفاق.

وبذلك فإن الاستراتيجية التي رسمتها الوزارة تكون منهاج عمل لها، وبفضل تضافر جهود العاملين بها بتوفيق من الله إستطاعت الوزارة تخفيض معدل الإنفاق العام خلال العام المالى 2017 من 37 مليار إلى 32 مليار ، مع الحفاظ على تدفق الباب الأول بشكل إنسيابي لجميع العاملين بالقطاع الحكومي، وتسييل الباب الثاني للقطعات بما يكفل تقديم الخدمات المناطة بها بشكل جيد.

وفي الختام وبعد بيان هذا الحقائق الموثقة مستندياً فإننا نهيب بالجميع أن يبتعد عن جعل وزارة المالية مطية له لتحقيق مكاسب سياسية … ونؤكد بأن وزارة المالية وزارة فنية بعيدة عن المناكفات السياسية وتهدف لتحقيق سياسة مالية ناجحة تخدم الوطن والمواطن.

كما نأمل من المسؤولين والشخصيات العماة الابتعاد عن تضليل الرأي العام عبر وسائل الإعلم المختلفة والبحث عن الحقيقة المثبة بسجلات الوازرة.

ونطمئن الرأي العام بأنه وفقاً للمعطيات و المؤشرات المتوفرة حاليا فإن الوضع المالي والاقتصادي يتجه نحو الاستقرار ونأمل لتحقيق نتائج أفضل من العام المنصرم.

