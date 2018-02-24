شرطة قرنادة تعلن عن خطة لتأمين المساجد والمرافق الحيوية في المنطقة

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن رئيس مركز شرطة قرنادة التابع لمديرية أمن شحات المقدم عبدالعليم المبروك، عن خطة لتأمين المساجد والمرافق الحيوية في المنطقة.

وأشار المبروك في تصريح خاص إلى أن الخطة أعدت لتستمر طيلة فترة حالة الطوارئ في البلاد و تهدف لانتشار أفراد الأمن بالمساجد أثناء صلاة الجمعة وحول كافة المرافق الحيوية في المنطقة.

وأضاف رئيس مركز شرطة قرنادة أن الخطة ستستبدل بخطة أخرى في حالة صدور تعليمات جديدة من مدير أمن شحات العقيد محمد فرج ، متضمنةً ضبط الخمور والأسلحة البيضاء لمنع حدوث أية إشكاليات أو جرائم في حدود المركز.

يشار إلى أن مدير أمن شحات أعلن الاستنفار الأمني ونشر دوريات على مداخل ومخارج البلدية طجفي 12 فبراير الحالي.

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