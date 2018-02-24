مؤسسة ليبيا للجميع فرع الواحات تبحث سير العمل بالمنطقة

جالو 24 فبراير 2018 (وال)- عقدت مؤسسة ليبيا للجميع للأعمال التطوعية فرع الواحات، اجتماعاً ضم مدير وأعضاء المؤسسة ببلدية جالو .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد الخميس بفندق جالو، بحضور كافة أعضاء المؤسسة، مناقشة خطة سير العمل في كل من جالو وأوجلة وأجخرة، واستعراض الأعمال التي تمت إنجازها في الفترة الماضية، والمشاكل التي تواجه سير العمل وآلية التغلب عليها عن طريق التعان والعمل الجماعي .

وأكد المجتمعون خلال الاجتماع على ضرورة رسم خطة لإنجاز عدد من الأعمال خلال الأيام القادمة، والتي ستستهدف أهم المشاكل التي تعاني منها منطقة الواحات، وضرورة التواصل الدائم بين أفراد المؤسسة في مناطق الواحات، بالإضافة إلى تشكيل حلقات وصل بينهم لزيادة التعاون لمواجهة الصعوبات التي تعرقل العمل التطوعي للمؤسسة . (وال- جالو) ع إ/ ر ت

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