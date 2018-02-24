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قسم النساء والتوليد : زيادة السعة السريرية للقسم ببنغازي الطبي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 24 فبراير 2018 (وال)- قال رئيس قسم النساء والتوليد بمركز بنغازي الطبي، إن القسم ساعي في زيادة السعة السريرية بسبب ازدحام الحالات التي تفوق السعة الموجودة في القسم .

وأضافت الدكتورة فوزية الشريف – بحسب المكتب الإعلامي في المركز – أن مركز بنغازي الطبي هو الوحيد الذي يسعى لتقديم الخدمات الطبية المتميزة، عبر تقديم الخدمات الصحية لجميع مرضى النساء والحوامل، رغم ازدحان الحالات التي تفوق عدد أسره الموجودة بالقسم .

وأشارت الدكتورة فوزية الشريف إلى أن هناك اهتمام بزيادة  السعه السريرية لقسم النساء والحوامل من قبل إدارة المركز والقسم .

وأوضحت الدكتورة فوزية الشريف أنه تم تجهيز قسم الحوامل بحيث يشمل 4 غرف، وكذلك يحتوي على عدد 8 أسره، بالإضافة إلى طاقم التمريض والمعاون الصحي متواجدين لخدمة المرضى داخل القسم، علماً بأن السعة السريرية السابقة كانت 27 وحالياً 35 سريراً .

وأكدت الدكتورة فوزية الشريف أنه “بصدد البدء في العمل الجاد بزيادة السعة السريرية لباقي الأقسام الأخرى، وإعادة تفعيل عيادة أمراض النساء والتوليد في القريب العاجل بمركز بنغازي الطبي” . (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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