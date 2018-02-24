ليبيا_الآن | أسفت المؤسسة الوطنية للنفط لإقفال حقل الفيل النفطي التابع لشركة م…

#ليبيا_الآن | أسفت المؤسسة الوطنية للنفط لإقفال حقل الفيل النفطي التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، وتدني إنتاج #ليبيا للنفط الخام حوالي 70 الف برميل يوميًا، وذلك بعدما أجبر جهاز حرس المنشآت النفطية (فرع الجنوبية) الشركة على إخلاء الحقل من الموظفين وإيقاف الانتاج واستعمال، بعد فشل مجموعة من الوساطات والمناشدات.