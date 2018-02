«الأعلى للجامعات المصرية» لـ«المتوسط»: ليس لدينا أسعار موحدة لعلاج الليبيين.. وتعاقد الملحقية الطبية ومستشفياتنا «واجب»

حوار: ماري جرجس

أعلن العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، عدم قائمة أسعار موحدة لعلاج المواطن الليبي في المستشفيات الجامعية المصرية، مؤكدًا وجوب إيجاد صيغ تعاقدية بين الملحقية الطبية الليبية والمستشفيات الجامعية المصرية.

وأوضح في حوار خاص لصحيفة «المتوسط» يوجد دعم وتوجه لدى القيادة السياسية المصرية لتوفير كافة مجالات الرعاية الصحية لليبيين.

وإلى نص الحوار…

كيف يتم علاج الليبيين في مصر؟

علاج المواطنين الليبيين في مصر إما أن يكون من خلال المواطن نفسه أو من خلال الملحقية الطبية في السفارة الليبية.

ما أسعار علاج المستشفيات الجامعية المصرية؟

أعتقد أنه لا يوجد قائمة أسعار موحدة لعلاج المواطن الليبي في المستشفيات الجامعية على الرغم من إمكانية عمل ذلك بسهولة.

هل هناك اتفاقيات خاصة بعلاج المواطنين الليبيين في مصر؟

فِي تصوري أن هناك جهدًا أكبر ينبغي أن يبذل سواء في مجال تعريف المواطن الليبي بالخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية أو من خلال إيجاد صيغ تعاقدية بين الملحقية الطبية الليبية والمستشفيات الجامعية وأعتقد أن وجود أمانة مساعدة بالمجلس الأعلى للجامعات من الممكن أن ييسر كثيراً في إيجاد بروتوكول تعاون بين جميع المستشفيات الجامعية في كافة المحافظات المصرية المختلفة والملحقية الطبية بالسفارة الليبية، وأعتقد أنه من خلال هذا البرتوكول يمكن الاتفاق على أسعار علاجية موحدة بنظام الصفقة الشاملة للمواطنين الليبيين.

لماذا يلجأ المرضى إلى المستشفيات الخاصة المصرية وليست الجامعية؟

يلجأ المواطن الليبي للمستشفيات الخاصة لأنه لا يجد جهد حقيقي في توعيته بتميز وأمان الخدمات العلاجية التي تقدمها له المستشفيات الجامعية.

هل ترى أن هناك خطوات تتخذ من الصحة المصرية لرعاية المرضى؟

يوجد دعم وتوجه لدى القيادة السياسية لتوفير كافة مجالات الرعاية الصحية لليبيين وأعتقد أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أكثر إيجابية في تقديم خدمة علاجية متميزة وتنافسية من خلال المستشفيات الجامعية في ليبيا.

هل هناك اهتمام بعلاج الأمراض المستعصية؟

لدينا استعداد كبير لتقديم كل الدعم في المستشفيات الجامعية خاصة الأمراض التي تحتاج إلى تخصصات دقيقة، فمستشفياتنا تتميز بوجود أعضاء هيئة تدريس وقدرة على علاج الأمراض المستعصية مثل أمراض القلب، الزرع، الأورام، المخ والأعصاب، أيضا إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته باستقبال مصابي حادث بنغازي يفتح المجال للتعامل مع المصابين والمرضى الليبيين.

The post «الأعلى للجامعات المصرية» لـ«المتوسط»: ليس لدينا أسعار موحدة لعلاج الليبيين.. وتعاقد الملحقية الطبية ومستشفياتنا «واجب» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية