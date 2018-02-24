بحث الوضع الأمني داخل مركز طبرق الطبي

طبرق 24 فبراير 2018 (وال)- عقد بمركز طبرق الطبي شرق ليبيا، اجتماعاً موسعاً لبحث الحالة الأمنية داخل المركز، وما تتعرض له الأطقم الطبية من تعديات خلال فترة الدوام الرسمي .

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد الخميس، برئاسة مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي، وعميد بلدية طبرق الناجي مازق، بالإضافة إلى رئيس فصيل الشرطة العسكرية طبرق، ومدير مديرية الأمن، ومجموعة من رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة .

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز عدنان بودية إن المركز يعاني من انفلات أمني، وتعديات على الأطقم الطبية، والطبية المساعدة في المركز .

وأكد بودية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تأمين المركز من قبل الجهات الأمنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وذلك لأهمية هذا المرفق بمدينة طبرق، ولكي يقوم الأطباء وعنصر التمريض بأعمالهم دون تعرضهم لعراقيل توقف العمل الطبي . (وال- طبرق) هـ ع/ ر ت

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