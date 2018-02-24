تعرف على أسباب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الفيل

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الفيل الذي تشغله شركة مليتة للنفط والغاز اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2018 وإطفاء الحقل وإخلائه من العاملين.

وأوضحت المؤسسة أن إعلان القوة القاعرة تم بعد تفاقم الوضع الأمني وقيام ما يعرف بحرس المنشآت النفطية فرع فزان بتهديد العاملين ودخول المكاتب الإدارية بالحقل والعبث بالأوراق الرسمية لإدارة الحقل وإطلاق الرصاص في الهواء.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن سلامة وأمن العاملين تمثل الأولوية بالنسبة للمؤسسة وتعد أهم من إنتاج النفط، مضيفاً بأن الجهاز يتبع وزارة الدفاع حتى الآن وهي الجهة المختصة بتلبية مطالبهم وليس للمؤسسة الوطنية للنفط علاقة بذلك.

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بتزويد أفراد الحرس المتواجدين في الحقل بالتموين والوقود ولكنها لا تستطيع أن تقوم بتزويد المئات ممن يدعون أنهم حرس في مناطق بعيدة خارج نطاق عمليات قطاع النفط وليس لقطاع النفط أية علاقة بهم خصوصا لأن أعدادهم في تكاثر مستمر.

وطالب صنع الله من الجهات التي تشرف على جهاز حرس المنشآت النفطية أن تجد حلًا سريعًا لتصرفات بعض الأفراد وضرورة إعادة تنظيم الجهاز ليكون جهازا فاعلا في حماية المنشآت النفطية.

وأضاف وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة ستلاحق بكل الطرق القانونية المتاحة كل من تسبب في إفزاع العاملين وإرهابهم.

وأكد صنع الله بأن المؤسسة الوطنية على تواصل مع كل القيادات الاجتماعية لقبيلة التبو لإيجاد حل لعودة الهدوء للحقل واستئناف العمليات في اقرب وقت ممكن.

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