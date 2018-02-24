موغيريني تدعو للتكاتف لتأمين الساحل

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ضرورة تكاتف الجهود الدولية لتأمين الساحل الأفريقي.

وأشارت موغيريني في تصريحات صحفية إلى أن التوتر في منطقة الساحل يطال أوروبا، ويستدعي الدعم الدولي لمواجهة تحديات الفقر والتطرف وانعدام الأمن.

وأضافت موغيريني أن تأثير غياب الاستقرار في الساحل الأفريقي تسبب في وجود عصابات الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، موضحة أن الخطر يتجاوز منطقة الساحل ليصل إلى أوروبا.

وشهدت بروكسل اجتماعاً مشتركاً بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومجموعة الخمسة لتأمين الساحل، ناقش الاجتماع المشاكل الأمنية في المنطقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

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